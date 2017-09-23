課審學代：應有專業報告 證實文言教育成效

教育部今天召開課審大會，持續審議12年國教的國語文課綱。（教育部提供）

2017-09-23 10:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今天繼續審議12年國教國語文課綱，因日前宣布文言文維持45％到55％的高比例引發外界譁然，各方針對此部分展開角力，而課審大會學生代表則認為，應該要有專業的研究報告，來證實文言教育的成效，否則現階段文言比例討論應暫緩。

教育部課審大會學生代表、台灣師範大學博士生吳律德認為，國語文課綱根本還沒進行全案的「通過」表決，之前會議討論的都是「修正動議」，是針對內容提出討論案，凝聚大家共識，之前否定的文白比例，也只是修正動議沒通過，但不代表文白比例已經討論完畢。

「教育部說太滿了！」吳律德認為，因為整份課綱都還在審，現在說文白比例定案都言之過早，而未來要討論，有幾個方向可走，如今天會議一開始就要先「確認上次議事紀錄」，就是再度討論文白的機會。

另外，文白比例的調整，也可以由委員提案「覆議」，只要有10分之1委員（意即5人以上）一起連署，就能原案重新討論，但吳律德認為，此路不太通，如果文白比例可以覆議，那之前大會討論的很多案子可能都可重新提，會議將開不完。

最後，吳律德指出，因課綱要進行最後表決，將可針對課綱提出文白比例刪除，走入「再審議」，把文白比退回制訂課綱的國教院研修小組，要其研究出專業報告，證明文白比例與國文教育的核心素養如何實現等，等同國文課綱暫緩，先審其他課綱，之後再說。

吳律德說，有關文白，目前都是用課程數來看，3學年同一標準，這部分也可進一步討論，可改採學分比例，也不見得高中三年學的文白比例都要一致，比起數字，文言、白話所給高中生的教育內涵，才更重要。

但外界鎖定比例，更希望調降高比例的文言文，吳律德也說，雖認同國語文也要教文言文，但不能再如此高比例，研修小組面對課審大會的委員提問，都只說「文言文多美麗、多好」，但卻不能探究其教育意涵，強調委員並非來背書，也非不喜歡文言就刪掉，而是要凝聚真正的社會共識，讓課綱有公共討論，如此才會成功。