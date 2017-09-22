全台首座AR候機室啟用 展現另類台灣之美

桃園機場第一航廈B4薩克斯風AR候機室今天下午正式啟用，候機室內展出4種台灣製造的精工薩克斯風，希望透過展出讓旅客更瞭解每把薩克斯風的不同音色及特色，並藉此行銷台灣精緻產業的軟實力。（記者朱沛雄攝）

2017-09-22 18:53

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕全台首座擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）候機室下午在桃園機場第一航廈B4候機室正式啟用！將AR技術結合薩克斯風及台灣新生代藝術家鄧彧的插畫作品，打造全台首座AR候機室，旅客只要下載專用APP，即可運用手機體驗擴增實境功能，與虛擬的薩克斯風互動拍照，或聆聽薩克斯風虛擬吹奏，照片更可即時上傳臉書，提供旅客更特別、更趣味的候機體驗。

為了宣揚台灣之光與台灣之美，昇恆昌免稅商店邀請國內各領域藝術家以台灣特色為創作靈感，在桃園國際機場第一航廈打造14間台灣主題候機室，為了推陳出新，特別在桃園機場第一航廈B4候機室打造薩克斯風AR候機室。

薩克斯風AR候機室邀請本土新生代插畫家鄧彧，以「旅行中的聲音」為主題，運用AR技術結合薩克斯風、台灣黑熊及台灣獼猴等臺灣特色動物，將尋找美麗樂音過程中看見台灣美好的意境，以簡約樸實又帶點童趣的插畫呈現。

薩克斯風雖源自比利時，台中后里卻是目前薩克斯風最大的生產地。昇恆昌特別與來自后里的「張連昌薩克斯風博物館」合作，將鮮為人知的台灣薩克斯風產業發展史引進機場，並將在候機室內展出4種台灣製造的精工薩克斯風，希望透過展出讓旅客更瞭解每把薩克斯風的不同音色及特色，並藉此行銷台灣精緻產業的軟實力。

昇恆昌免稅商店潘翠宜副總經理表示，我們致力於結合時代趨勢，推陳出新，加強機場候機室的主題及功能性，像是這次的薩克斯風AR候機室就是希望能將最潮流的技術引進機場，並行銷台灣特色，讓國外旅客留下深刻印象的同時，也讓國內旅客能為國門的進步感到驕傲。