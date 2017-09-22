中秋烤肉 新北這些地方「不准烤」！

2017-09-22 18:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕中秋佳節即將到來，全家烤肉樂無窮，但是在騎樓或河堤、社區公園烤肉都有造成污染之虞，或有其他相關限制。新北市環保局稽查發言人、科長孫忠偉提醒市民，每年都有民眾投訴，因為樓下或隔壁鄰居烤肉煙太嗆，影響到別人的生活，盼大家互相尊重體諒。

河岸 只開放樹林原住民主題園區

新北市雖然地域遼闊，但是能烤肉的公共區域不多，水利局副局長諶錫輝說，河岸高灘地不鼓勵民眾烤肉，避免造成污染，尤其是以往民眾會聚集在河堤上或橋下烤肉，容易發生危險，請民眾不要進行生火等行為，唯一開放的地點是樹林原住民主題園區的河岸。

公園 只有新莊水源地公園可以烤

綠美化環境景觀處長謝宏偉說，新北市的公園綠地長期以來不開放生火及烤肉，以免造成危險及污染，唯一開放處為新莊的水源地公園。

孫忠偉說，烤肉產生的濃煙易干擾到鄰居，環保局每年在中秋節前後都會接到投訴，尤其是民眾在公共區域烤肉，要注意事後清理，否則會被廢棄物處理法罰鍰。

新北市近郊的新店文山農場則設有烤肉區，讓民眾可以放心烤肉賞月，文山農場場長尤吉利說，即日起至10月中旬，農場推出烤肉優惠方案，讓大家盡興烤肉。

市農會文山農場是大台北地區市民的後花園，位於新店烏來風景線上，園區有3座烤肉屋，每座可容納約2百人，設施齊全、寬敞不畏風雨，讓全家開心烤肉，夜晚更可以在遼闊的草原欣賞美麗的中秋月圓、星空，以及遠眺101、俯瞰大台北地區夜景。

文山農場即日起至10月中旬，推出中秋烤肉優惠方案，只要拍兩張農場美景照片，上傳Facebook，結帳時出示，可享以下優惠：入園費例假日享9折優惠，平日8折優惠，農特產品展示中心商品9折及咖啡屋飲料8折，預約專線（02）2666-7512。