霸氣果粉現身 買iPhone 8一出手就是13萬！

2017-09-22 16:12

〔記者譚偉晟／台北報導〕對於沒有搭購門號需求、或是資費綁約中的消費者，部分會選擇以購買空機的方式入手iPhone 8手機。其中通路經銷商燦坤表示，在9月22日iPhone 8首賣這天，就有民眾一口氣買了4台iPhone 8 Plus手機，花了超過13萬元把一家四口的手機全部換成iPhone，他甚至還希望可以每年都換新iPhone使用。

燦坤指出，在9月22日iPhone 8開賣日當天，全台多個門市都有部分民眾一早就來搶購，其中在燦坤豐原旗艦店排隊的池先生，是燦坤全台門市中最先購買iPhone 8的消費者，為了買手機給老婆當禮物，一次就買了金色和銀色的兩台iPhone 8 Plus 256GB手機。

至於來自三重的吳先生，則是和太太在開賣前一小時前往燦坤內湖旗艦店，一口氣花了13萬8000元買了四台iPhone 8 Plus 256GB手機，分別是兩台金色、一台銀色和一台太空灰款，大手筆替一家四口全部換成iPhone使用，他更進一步表示希望能每年都更換成最新一代的iPhone手機。

儘管看起來排隊人潮不多，但開賣2小時候燦坤累積的iPhone 8銷售量還是迅速突破1000台，與iPhone 7開賣時的表現差距不大。其中燦坤資料顯示來門市購機的民眾有60%選擇iPhone 8而非大螢幕機種，其中又以256GB較受歡迎。而配件的部分，則以Lightning 傳輸線、防摔殼、保護貼為熱銷前三名，三種配件合計銷售佔比超過50%。