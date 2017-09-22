核安演習警示簡訊又漏傳？ NCC：非全國測試

2017-09-22 15:12

〔記者譚偉晟／台北報導〕在9月21日進行的「災防告警訊息服務（PWS）」訊息測試，由於中華電信4G系統出現解碼異常，因此導致中華電信4G用戶無法收到測試簡訊。這也讓網友認為今天測試的「核安23號演習」警示簡訊收不到，又是中華電信出了問題。不過國家通訊傳播委員會（NCC）解釋，其實這是因為核安演習的警示簡訊測試，不是全國性的PWS系統測試、僅針對部分地區發送警示簡訊。

NCC副主委翁柏宗表示，針對核安23號演習的PWS系統測試，在9月22日上午9點50分發送第一波測試，針對新北市地區持續發送30分鐘。接著在同一天下午14點整針對基隆地區持續發送30分鐘，兩次測試結果都顯示發送成功，沒有出現異常狀況。

對於網友反應收不到核安演習測試訊息的狀況，翁柏宗強調是因為核安訊息的傳送是「區域性的」，不過這次電信業者都有達成任務，正確將警示簡訊傳送到民眾手機上。該簡訊內容為「106年國家防災日，核安23號演習警訊測試，原能會關心您」，主要是演練核二廠發生事故時，可以緊急通報給周遭的民眾。

翁柏宗認為，目前看起來區域性的PWS系統已經相當完備，但對於全國一次性的大量警示訊息發送，可能還需要進一步演練與完備操作流程，才能讓全國性的災防告警訊息可以正確地傳遞到民眾的手機上。