有車有房又怎樣 她不滿：男友30歲月薪才3萬多！

2017-09-22 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書社團發文，表示男友有車又有房，但她卻很不滿，認為男友已經30歲了，但月薪卻只有3萬多，讓她無奈的說「我真不敢想未來我們要怎麼過」。

一名女網友在臉書社團《靠北男友》PO文指出，她和男友在一起5年多，自己已經25歲，而男友現年30歲但月薪只有3萬多，「就算有車又怎樣？況且房子也是你外公留給你的」，無法想像未來和男友的日子要怎麼過；女網友認為，身為一個男人要養家養小孩以及支出家裡的開銷，但男友總說「未來可以一起努力」，女網友則不解的反問，「月薪3萬要努力什麼？努力三餐都吃泡麵嗎？一點責任感都沒有！」。

女網友表示，她希望男友能換一個薪水較高的工作，但卻都被男友以「現在工作不好找」來當藉口，也認為男友薪水領得少就算了，還固定每年都要花錢參加活動，要男友把錢存下來，卻反被男友嗆。

女網友無奈的說，3年前她就跟男友提過，若男友30歲時月薪不到4萬、5萬，那兩人就無法走下去，「就算你對我在怎麼好，我也無法面對一個沒有責任感、沒有上進心、沒有未來的男人」。

該篇文章也引起網友熱議，紛紛留言「請問妳自身的薪水有4萬5萬嗎？沒有的話，憑什麼要求男生要達到多高的收入？」、「我先生薪水也3萬初，全都花他的，扣除房租9000，還帶小孩，我幾乎都自己煮飯吃，也是全職媽媽，每個月還是可存到1萬多」、「我懷孕的時候，我老公薪水才25k」、「傻傻的 才30歲一個月三萬多，有車又有房，你還要靠腰，阿你是賺多少？」、「身為一個男人要養家養小孩？家跟小孩都是兩個人共同要養的 說好的性別平等呢」、「我40歲薪水也才26k~台灣薪水有30k就不錯了，不懂你在嫌棄什麼!!!!!有車有房也不是妳的，我看妳還是找個老榮嫁一嫁他們月薪都超過30k」。