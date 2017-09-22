美洲獅寶寶3個月大 命名票選今開跑

2017-09-22 12:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園溫帶動物園區新生的3隻美洲獅寶寶（1公2母）滿3個月大了，3隻各有個性，對食物的喜好不盡相同，台北市立動物園擬定3組名字，今早10點起到9月28日下午5點止，邀民眾到動物園臉書，票選最適合美洲獅寶寶的名字，還有機會抽中限量紀念品。

動物園指出，6月23日出生的3隻美洲獅寶寶，由於媽媽「喵喵」個性十分嚴謹，一有風吹草動就會馬上將幼仔叨回巢箱內，保育員花費許多的時間和心力，透過無數次的減敏親近訓練，逐步獲得「喵喵」全然的信任。

寶寶們出生滿2個月後，開始提供貓科飼料及各種肉品練習採食，為了就近觀察個體的發育情形，保育員也會透過室內舍網目用手餵食肉丁，讓個頭較小的寶寶能攝取到較多額外的食物。

園方表示，到9月中旬，媽媽帶領寶寶進入戶外活動場熟悉環境，逐步適應人群的存在，多次測試且確認安全無虞之後，明天將讓媽媽與小寶寶嘗試白天都待在戶外活動場，若順利，9月25日起，寶寶就能跟著媽媽和爸爸「強生」輪流到戶外活動場。

9月份適逢「台灣虎航」成立3週年，「台灣虎航」宣布將繼續參與動物認養，支持動物園進行國際交流及動物保育工作推展。動物園表示，虎航除了繼續認養老虎之外，更將愛屋及烏，今年增加認養石虎及雲豹，呼籲社會大眾重視瀕危貓科動物的保育及生存問題。