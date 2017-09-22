果粉尊榮服務又升級！買iPhone 8 賓士Smart親自接送

台灣之星推出賓士Smart專車接送iPhone 8購機VIP會員服務。（記者譚偉晟攝）

2017-09-22 07:22

〔記者譚偉晟／台北報導〕台灣之星針對iPhone 8開賣日推出了果粉專屬的專車接送服務，與去年將iPhone 7以專車送往消費者住處的做法不同，這次台灣之星與中華賓士合作，提供T-Club VIP會員免費乘坐賓士Smart專車，接送至信義區首賣活動現場的服務。

台灣之星這次和中華賓士合作，派出8輛中華賓士Smart車隊，以專人專車接送的方式將台灣之星T-Club VIP會員，從用戶家門口送到iPhone 8首賣活動地點，活動結束後也將以相同的專車將VIP用戶送回家中。台灣之星行銷事業處資深副總經理朱曉幸也親自將iPhone 8交機給VIP會員，希望能讓T-Club用戶「最尊榮的服務」。

此外台灣之星針對第一位交機的T-Club會員，贈送包含Apple Watch Series 3、Apple Watch充電座、AirPods等原廠配件。朱曉幸指出，台灣之星希望提供最尊榮的服務給用戶，「特別是最尊榮的VIP用戶」。希望透過這種專車接受、不需要排隊的iPhone 8購機體驗，讓T-Club VIP用戶享受最貼心的服務。至於第一位交機的林小姐，則是選購了iPhone 8 Plus 金色 256GB，並成為全台第一位拿到iPhone 8 Plus的消費者。