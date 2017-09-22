09/22 各報重點新聞一覽

2017-09-22 06:15

自由時報

《會議紀錄曝光》 文言文55％ 課審沒議決 教長逕自宣布通過

教育部課審大會明將繼續討論國語文領綱，但文白比例爭議更烈；教育部十日宣布「課審大會通過國教院研修小組所提文言文比例為四十五％到五十五％一案」，但根據立委取得「會議錄音」及本報獨家取得「會議紀錄」，顯示課審大會當天針對文白比例案的討論及議決，主要是針對分組會議提出的「文言文比例卅％」提案及相關修正提案，根本沒有依照課審會運作辦法、針對五十五％案做正式的「審議」或「決議」，教育部卻逕自宣稱通過，明顯涉及違法。

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弒母詐保案大逆轉 王忠義二審判無罪

新北市三重區中正北路一處公寓二樓十二日發生火警，消防人員趕抵，發現屋內是「比特幣礦場」，這處裝有十餘台電腦的機房，疑因二十四小時不斷電挖礦（運算），意外導致電線走火，特別的是，許久未露臉的「蔣家第四代」蔣友青昨下午突現身火場，與另名貌似工人的男子查看屋內毀損情況，外界猜測，蔣有可能是俗稱「礦工」的比特幣礦場投資者，才到場善後。

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川普遊說歐日 阻中竊智財權

英國「金融時報」報導，川普政府正試圖說服歐盟和日本合作，共同對付中國的智慧財產權機制；這是美國貿易代表署（USTR）八月中對中國竊取智財權和強迫外企轉讓技術啟動調查後，川普政府施壓中國的最新行動，也是川普政府首度嘗試與傳統貿易夥伴合作對付中國。不過，由於川普好鬥和善變，又高舉美國優先大旗，歐盟和日本對此有所保留。

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蘋果日報

宏達電手機代工 330億賣Google

宏達電和Google世紀合作案揭曉，宏達電昨宣布將手機代工部門出售給國際大廠Google，加上相關手機專利授權，總交易金額達11億美元（約330億元台幣），明年完成交易。未來宏達電研發人員將減半，有2000名研發人員轉職Google。宏達電董事長王雪紅表示，自有品牌hTC仍存在，未來將可更聚焦AI、5G、VR業務，且與Google攜手將為台灣帶進更多投資。

Fed縮表 黃金日圓恐貶

Fed（美國聯準會）周三例會後宣布下月起縮減資產負債表，同時預測12月將升息1碼、明年續升3碼，且釋出2008年金融海嘯後藉QE（Quantitative Easing，量化寬鬆）所收購資產。市場觀察家稱「大縮表」時代來臨，意味許多先前認為Fed會轉趨審慎的投資人押錯邊，美元意外成贏家，黃金和日圓驟陷賣壓。

聯合報

特赦陳水扁？ 民進黨氣氛緊繃

由六都八縣市民進黨議員組成的「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」，昨公布最新連署進度，民進黨執政縣市長連署已達百分百，立委與黨代表也逾八成六，聯盟將在廿四日民進黨全代會提案特赦前總統陳水扁。

331億！ 宏達電手機研發人力賣谷歌

hTC（宏達電） 與 Google（谷歌）昨天宣布簽訂合作協議，hTC旗下約兩千三百位手機設計研發人員將加入Google，hTC則持續保有、聚焦自有品牌智慧手機業務，並將智慧財產權授權Google使用。

中國時報

中星重申友誼深厚 星光部隊來台 生變

新加坡總理李顯龍率領內閣龐大代表團和包括大陸最高領導人習近平及其他3名政治局常委碰面，象徵中星關係走過南海判決爭議和星國裝甲車在港遭到扣押陰霾，雙方重申「兩國世代友誼深厚牢固」。對台灣的衝擊將是星光計畫的存廢，新加坡軍人著我軍服在台受訓場景，未來恐不復見。

北市警局長交接 柯缺席抗議

台北市警察局昨進行新、舊任局長交接，不但台北市長柯文哲沒到，就連調任警政署副署長的前局長邱豐光也未出席，氣氛尷尬。外界盛傳，柯文哲前晚與幕僚商議後，決定要向中央表達抗議、不滿，臨時取消行程；官警私下解讀柯、邱似乎已有默契，一起為這次「突襲」調動進行無言抗議。