提供社福團體適切協助 萬海擴大公益補助

2017-09-21 17:06

〔記者譚偉晟／台北報導〕今年將擴大「讓愛閃耀」公益補助的萬海基金會，將於9月23日舉辦慈善音樂會，將售票收入納入該公益補助專案中。

萬海基金會執行長許維新表示，今年度的公益補助款總額從1000萬提升到1200萬元，同時受補助的單位也從20個提升到36個。為了讓補助款的使用達到最高效率，萬海基金會將改變過去定額的補助方式。

許維新表示，在去年的「讓愛閃耀」公益補助專案中，中小型社服團體對於補助款的需求額度不同，有的可能需要近百萬，但有些只需要數十萬就可以維持優質服務。對此萬海基金會一改過去的作法，也就是只要通過決選的社團都可以獲得50萬元的補助方式，改成依照不同社團的實際需求，提供適合的補助金額，透過書面審查與現場訪視的方式，確保補助款項獲得最好的使用。

今年萬海基金會再次以舉辦音樂會的方式，來替「讓愛閃耀」公益補助專案籌募資金。邀請國家交響樂團（NSO）、音樂總監呂紹嘉、大提琴家Jan Vogler共同演出《狂喜之詩》音樂會。其中Jan Vogler是德勒斯登國立交響樂團首席，也是該樂團有史以來最年輕的首席，由於對德佛札克B小調大提琴協奏曲異常熱愛，從17歲開始不斷練習這首曲子，每天都把練習是唯一種創新，直到近40歲才自認真正理解這首曲子。