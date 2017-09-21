研發無人機保鑣、保全機械人 雲科大安全又節能

2017-09-21 16:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕無人機保鑣、保全機械人、無人割草機，雲林科技大學近年積極打造智慧、綠能校園，開發各種自動化設施，減少人力，節省經費，確保師生安全；透過太陽能發電、更換節能燈具，9年來省電超過2300萬度，省電逾1億元。

雲科大校長楊能舒表示，學校近年來積極打造智慧、永續、綠能校園，訂定「環境保護政策」，成立節約能源及節能省電督導小組，去年用電較96年減少24.1％，連續9年獲得經濟部及教育部評選為節能績優學校，去年更獲得教育部節能創新獎，總務長萬騰州更獲得傑出貢獻獎。

目前雲科大在節能設備改善上，已建置中水二元道供水系統、學生宿舍太陽能及熱泵熱水系統、變電站電力節能改壓工程、汰換水銀路燈、老舊耗能空調主機、更換T5節能燈具、設置教室門禁與電源管理系統、校園電力監控系統及新建校舍符合綠建築規定等，全面性提升節能成效。

萬騰州也指出，智慧校園方面，師生已研發出保全機器人，目前已運用在圖書館夜間巡邏上，可將「所見所聞」全部錄下來，未來配合人型辨識軟體的建構，如發現有不明人物出現，也可主動發出警訊。

另學校也開發出「無人機保鑣」，女學生如果獨自回宿舍，可派出無人機跟隨，如發現有不明企圖人物接近，可即時發出警訊，大大提升校園安全。

萬騰州說，雲科大綠地面積廣大，每年光割草得花經費150萬元，有了「無人割草機」，扣除地型複雜的地區仍需人力割草外，其餘可交由無人割草機自動除草，學生負責監控，他估計1年可省下70萬元經費。