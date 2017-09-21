文白比例週六再戰 文言文派要求教長中立主持會議

2017-09-21 13:36

〔記者林曉雲／台北報導〕普通高中國文的文白比例即將再戰，擁文言文派的教改論壇及中華語文教育促進協會今天召開記者會，公開喊話支持「教育部長中立主持會議」，他們表示，課審大會在10日的開會程序合乎議事規範，沒有提出復議的空間，呼籲教育部長潘文忠在23日（週六）主持課審大會時，應嚴守中立。

中華語文教育促進會理事長、曾任中山高中國文老師的段心儀表示，在9月10日會議結束時，一群國文老師在群組中「歡聲雷動、笑口常開」，不是沒事了嗎？但之後大家覺得不太對勁，看到政治力介入，如果立委管碧玲攪局成功，接下來提出復議、發回再改等，108課綱將被拖延為109、110課綱等，今天再召開記者會，是希望課審大會週六開會時，教長能保持中立，也就是針對課審大會要求研修小組提出「為何文言文占比要達45％到55％」報告說明，若提出質疑將使國文課綱審到「地老天荒」，呼籲課審委員不要鬧了。

台師大名譽教授吳武典表示，這次課審大會比以往進步，比較透明公開，不僅一層層管控，非常嚴謹，且同步考慮到特殊教育課綱規劃，讓從事特教工作者非常感動，但一個高中國文領綱有這麼重要嗎？這麼複雜嗎？這麼困難嗎？課審大會竟然開了3次，他們已看到不祥之兆，有立委放話程序有問題，應提復議，已然是政治力介入，國文課綱到了課審大會亂了套、橫生枝節，過度嚴格把關，使課審大會如同鬼門關，讓他們替教育部長捏一把冷汗，12年國教課綱上路日期之前已跳票一次，預期108年也有可能會跳票，依國文領綱的審議進度，118年也審不完。

吳武典表示，潘文忠去高中分組開會時，「強調他沒有意見、他是中立的」，但談到課綱內容時，應該以專業為重，普高分組成立選文小組時，潘文忠應該要糾正卻未糾正，甚至課發會有委員認為自己是「天皇老子」，什麼都可以審，這就是不尊重專業，他向潘文忠喊話，在主持923課審大會時，應該要中立，但不能沒有意見，應該要有專業意見。

東吳大學名譽教授劉源俊表示，教育部在10日記者會及新聞稿已清楚載明，「經在場委員充分討論，提出4項修正動議及表決結果如下…」，顯然當天課審大會已經充分討論，依內政部《會議規範》第82條不得復議的事項，已經表決決定的議程、討論方式及表決方式均不得提復議，他也抨擊立委不應以政治力介入獨立運作的課綱審議，否則有違職守。