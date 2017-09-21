竹市第5間非營利幼兒園 啟用

新竹市北區第一所非營利幼兒園南寮幼兒園啟用了！市長林智堅跟小朋友一起合力完成手作環保風箏，象徵快樂學習和勇敢表達。（記者洪美秀攝）

2017-09-21 13:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府推動非營利幼兒園政策，其中北區第1所非營利幼兒園今天啟用，招收120名幼童，家長每個月只需負擔不到5000元的費用，市長林智堅說，竹市已有5間非營利幼兒園，希望減輕年輕家長經濟負擔，並讓幼童獲得更好的教育均等機會，他也和幼童一起製作風箏，象徵快樂上學、認真學習、勇敢表達及健康長大。

林智堅說，竹市是全國生育率最高的城市，幼兒教育需求比其他縣市還迫切，這2年多來，市府推動非營利幼兒園政策，已減輕900多個家庭的負擔，如今南寮地區第1所非營利幼兒園啟用，希望達到各區都有非營利幼兒園目標，明年福林非營利幼兒園也將啟用，相信能再減輕家長的經濟負擔。

林智堅說，南寮非營利幼兒園原是示範托兒所，有4個班級，後來與南寮國小幼托整併後，今年委由中華音樂舞蹈暨表演藝術協會辦理，課程重視孩子的美感教育和藝術天份，有音樂及舞蹈和律動等體驗，幼童以中大班混齡為主，要讓每個幼童都能快樂學習、開心上學。

新竹市府教育處長李芳齡說，竹市已有陽光、高峰、新科、建華和南寮等5所非營利幼兒園，以弱勢優先、成本價營運為目標，家長僅需負擔7成或65％的費用，剩餘由市府補助，成為家長的另種選擇，托育時間是每天上午7點半到下午5點半，還可延托到6點半，每個月家長僅需負擔不到5000元的費用。

林智堅上午也跟小朋友一起合力完成手作風箏圖，利用樹葉及回收物拼貼圖案，象徵學習起飛及快樂學習。