創業補助又來了 「摘星青年．築夢台中」即起受理申請

2017-09-20 21:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓年輕人有創業機會的台中市勞工局第2期「摘星青年．築夢台中」創業補助計畫來了，即日起至10月31日受理申請；另外，市府將於9月29日及10月18日舉辦進駐說明會。

為了鼓勵及協助青年勇敢實現創業夢想，勞工局推動「摘星青年．築夢台中」補助計畫，第一期已有不少年輕人圓創業的夢，今年持續推動第二期，幫助更多青年完成夢想。

勞工局說，提供審計新村、光復新村、摘星山莊3個創業基地共33個創業單元，補助創業青年第一年減免50％至100％租金，並規劃創業輔導機制、聘請專業顧問到店輔導等，幫助青年創業築夢。

勞工局長黃荷婷說，市府依據第一期的執行經驗及各界建議，第二期摘星計畫融入倡導青年自主創新創業精神的理念，申請年齡上限也由40歲放寬至45歲，進駐培育期最長為4年，優先徵選與台中在地產業鏈結，或對公共議題產生影響的創業類型青年進駐。

其次，進駐空間規劃1樓須為對外展售店面，2樓則為店面或工作室。

此外，第二期摘星計畫採按季自我考核及年度考核，勞工局也將安排輔導委員每半年提供一次營運健診，協助進駐青年逐步提升創業能力。

第二期摘星計畫取消第一期的創業獎勵金，另以實質的獎勵措施，鼓勵青年主動爭取獎勵補助，包含參與提升創業能力的訓練課程費用、購置或租賃營運設備及空間裝潢費用、自發性結合基地辦理活動的經費、參與創業競賽獲獎或通過創業補助計畫的經費等，最高補助50％額度，分別可獲得5萬至10萬元不等補助。

參與第二期摘星計畫，經徵選進駐審計新村、光復新村的摘星青年，減免第一年50％租金。而摘星山莊屬市定古蹟，空間應用較受限制，將再評估作為創業基地的妥適性，第二期最長進駐時間為2年，因此，進駐摘星山莊的創業青年，第一年減免100％租金。詳情可上台中市勞工局網站查詢。