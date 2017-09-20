醫病》以為感冒喉嚨痛 南投男子被檢查出罹癌

2017-09-20 17:58

〔記者謝介裕／南投報導〕喉嚨腫痛不一定是感冒，南投縣1名男子經檢查竟是罹患扁桃腺癌，目前正接受治療中，令人不得不慎﹗

南投縣40多歲張姓男子，不但是癮君子，連酒、檳榔也都不太離身，雖然患有糖尿病、高血壓等慢性病，但菸仍照抽、酒與檳榔也照吃，近半年來，經常覺得喉嚨有「卡卡」的腫痛感，原以為是一般感冒造成扁桃腺發炎，遂自行購買感冒成藥藥水服用，不但病情未好轉，反而還有惡化之勢，才在家人陪同下到衛福部南投醫院就醫。

男子嘴巴一張開，醫師就看到病人的左側扁桃腺處周圍組織呈現潰瘍情形，且還長了1顆腫瘤，經切片送檢後，確定是扁桃腺癌末期後，目前正接受醫院化療及放射線治療。

南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森指出，扁桃腺癌好發於40歲以上的民眾，尤其，吸煙、過度飲酒的人更是高危險族群，初期的扁桃腺癌並無特別的不適情況，直到腫瘤侵犯到周圍組織或頸部淋巴轉移，就醫確診時多半已經是晚期了，該病患便是活生生的例子。

一般而言，扁桃腺癌初期5年存活率達50%以上，晚期則降至3成左右，院方提醒民眾若有喉嚨痛1個月以上、張口困難、無痛性頸部腫塊、單側扁桃腺異常腫大、單側耳痛、扁桃腺有明顯潰瘍等症狀，應儘速接受專科醫師的檢查、診斷與治療，避免小病不醫積成大病。