舌根扁桃腺肥大 連吞口水都卡卡

2016-12-22

文／林忠青

54歲的林女士多年飽受咽喉異物感困擾，不僅吞口水覺得有異物感，甚至只要一躺下，喉嚨就好像有東西卡住，使得呼吸困難，嚴重影響睡眠。

5年來她看遍各大醫療院診所，診斷治療從鼻水倒流、胃酸逆流到慢性咽喉炎等，卻還是無法改善這些惱人的症狀。

咽喉異物困擾 術後一週解決

經由軟式喉內視鏡檢查後，發現林女士的兩側舌根扁桃腺較為肥厚，一開始先以抗生素及胃藥等治療兩週以上，仍無法達到改善效果，於是與患者討論後，建議做舌根扁桃腺切除手術，就在術後一週，病患表示症狀已經明顯改善。

手術時，主要以喉內視鏡進行舌根扁桃腺切除，利用無痛的氣化棒將肥大的舌根扁桃腺移除，約3至4公分大的傷口，術後需注意觀察傷口出血情況，及保持口腔清潔，一週內以冷、流質食物為主，病患若有服用抗凝血劑則需停藥3天。

舌根扁桃腺是舌根上面的腺體，跟常見急性扁桃腺炎（顎咽扁桃腺）的位置不同，

但也會對許多外來入侵物質，如細菌、過敏原、病毒等產生反應，當反覆受到刺激而慢性發炎時，使得扁桃腺愈長愈大，進而產生症狀，例如：喉部異物感，阻塞感及刺激感等。當肥厚到一定程度，就會塞住上呼吸道，使睡眠時，呼吸變得不通暢。

其他造成慢性刺激的原因也包括了感染、菸酒、刺激性食物、胃酸逆流。

由於舌根扁桃腺肥大診斷不易，往往一開始會當作慢性咽喉炎治療。因此，詳細的內視鏡檢查及詢問病史，可幫助找出問題的癥結點，並且排除腫瘤的可能性。

口腔清潔、飲食清淡 預防發炎

平時的保養包括漱口及口腔清潔、規律的生活作息、清淡飲食及降低胃酸逆流，都可預防扁桃腺發炎。

一旦發現有症狀，建議還是找專科醫師做詳細檢查。

（作者為大林慈濟醫院耳鼻喉科醫師）