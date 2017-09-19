福衛5號拍照成果不如預期 太空中心提3解方

太空中心副主任余憲政表示，目前持續進行校正，盼盡量把影響降到最低。（記者陳志曲攝）

2017-09-19 12:23

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣第一顆自主研發的遙測衛星福衛5號日前才風光升空，不過卻驚傳搭載的遙測儀拍不出清楚的照片，關鍵技術無用武之地。國家太空中心今天上午表示，遙測儀確有失焦的情況，目前持續修正。

太空中心副主任余憲政表示，在地面檢測時，有依照標準程序走，但發射過程或太空環境的變化難以預測，這就是科學研究的不確定性，會盡量把影響降到最低。

余憲政指出，福衛5號的拍照功能可以正常執行，尚未到失能的程度，目前的狀況是因失焦影像不如預期，因此要繼續調整。目前初步規劃有3種解決方式，包括改變衛星內部溫度、改變衛星高度以及和過去「福衛二號」拍攝的影像對比，用軟體進行「回溯修正」，改善解析度。

據了解，福衛5號的光學酬載原先預期可以拍攝黑白2米、彩色4米的影像，不過目前回傳的照片僅能達到彩色8米、黑白4米。

福衛5號依原訂目標發射至720公里高空後，首波回傳影像出現模糊不清的現象，且在都市的建築物旁邊出現一圈一圈的光斑，進一步判定模糊不清及光斑肇因於焦距偏移所造成。太空中心目前持續進行校正，尚無法得知此一焦距偏移的產生原因。

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