高人氣！科博館參觀人次將破9千萬大關

科博館推出象群特展，吸引參觀人氣。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-18 19:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年開館邁向第31年的國立自然科學博物館，致力推廣科普教育，今年參觀人次更將突破9千萬大關，館方預估下週可望出現第9千萬人次紀錄，預告會送上10年免費入館證特殊大禮外，更將推出新的吉祥物迎接新里程時代到來。

科博館75年元旦對外開放，致力啟蒙民眾科學興趣，持續推出具教育意義且多樣化的展覽活動，每年參觀人數近300萬人，是國內知名人氣館場，今年開館邁向31年，館方統計參觀人次今年起直逼9千萬人次大關。

科博館指出，該館在設立之初，就是希望透過科技整合將科普知識以生活化、藝術化的概念下設計主題展示，倍受好評吸引國內外遊客。

今年跨過開館三十而立之年，科學中心推出全新展區「物理世界」，讓民眾玩科學，近期推出包括象群特展及「敦煌風華再現續說石窟故事」、「南太平洋的珍珠索羅門群島」等特展，均吸引參觀人氣。

科博館統計，光一個暑假就有12萬人購票進館參觀，加速參觀人次逼近9千萬大關。

科博館指出，截至今天參觀人次已達8千9百85萬餘，預計下週可望衝破9千萬人次大關，目前全館人員均嚴陣以待，準備隨時迎接這名幸運觀眾誕生，屆時會送上10年免費入館證給第9千萬名購票觀眾，9千萬人次前後購票入場的觀眾也會送上小禮物。

此外，為紀念這個新里程的到來，第一代吉祥物「科科龍」與「博博龍」長期陪伴觀眾，將重新設計吉祥物，今年陸續完成館內外普查，了解大眾對科博館吉祥物的期待與看法，已委請專家加入發想設計，預計在10月推出全新的吉祥物家族跟大家見面。