原住民爺奶舞力全開 祖靈柱登台秀部落文化

2017-09-18 17:43

〔記者張安蕎／新北報導〕全國原住民族活力健康操競賽今年在新北市舉行，來自全國共27支隊伍、810位長者，使出渾身解數大跳創意健康操，其中屏東縣泰武鄉的佳平部落，將祖靈柱相片印成大旗幟「鎮守」全場，讓長者們跳起舞來氣勢磅礡，也展現排灣族傳統文化。

原住民族活力健康操是專為長者設計的運動競賽，參賽者是全國各原鄉部落文化健康站所照顧的長者，超過70歲以上的參賽長者高達104位，最高齡的原住民為來自高雄茂林的魯凱族阿嬤鍾秀戀，雖已92歲仍身體強健，務農、洗衣、煮飯全都不假手他人，她笑說，到健康站和朋友們一起跳舞，不僅是她生活最大興趣，也是讓心情愉悅的良方。

佳平部落則動員公主、勇士、青年及長者共30多人，一同北上參賽，村長潘明良說，為了參賽，部落青年自願當義工，每週3天帶領族人練舞，有的阿嬤腳不好，也堅持坐在椅子上擺動身體，還將文化部列為國寶的祖靈柱「Mulidan」印製成旗幟一同亮相，讓長輩們上台不致緊張，眾人因參賽感情更凝聚。

原住民族委員會主委夷將·拔路兒說，文化健康站全國已有171個，明年還要再增加75個，且地點不限原鄉，開放都會區申請，各站服務項目包括關懷訪視、健康促進活動及講座，增進長者的人際互動。