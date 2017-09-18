大客車上高快速公路須提醒繫安全帶 10月底前上路

交通部今預告修正法規，大客車行駛高快速道路須提醒民眾繫安全帶10月上路（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-09-18 17:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大客車將強制全車繫安全帶，交通部今日起預告「修正汽車運輸業管理規則」，遊覽車、公路汽車客運業及市區客運業車輛，行駛高速公路、快速公路前，應以影音或標識，告知乘客安全逃生及繫妥安全帶資訊，預計10月底前完成修正並實施；日後若未告知，將處9000元至9萬元罰鍰。

9月11日深夜阿羅哈客運在中山高速公路高雄岡山路段擦撞造成6死事故後，交通部長賀陳旦要求修正運管規則，將大客車上高、快速公路前須告知乘客繫安全帶的新規定，從原定明年農曆年前上路，提早至今年10月底前實施。在立法院即將開議的新會期，也將提出「道路交通管理處罰條例」修正案，在業者已盡告知義務情況下，行駛高、快速公路時乘客未繫安全帶，可處3000至6000元罰鍰，目標要在10月完成3讀。

運管規則修正後，大客車如果要用影音提醒乘客繫安全帶，影片內容除緊急出口位置示意圖及操作方法、其他法定安全設備位置及操作方法外，還要增加座椅安全帶位置示意圖及操作方法。

交通部今預告修正法規，大客車行駛高快速道路須提醒民眾繫安全帶，預計10月底前上路。交通部表示，至於請立法院修法部分，在道路交通管理處罰條例未完成修正、強制乘客都要繫安全帶前，可先透過宣導、告知，讓乘客記得繫上安全帶。