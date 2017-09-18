中國缺席 台北國際旅展仍有68國參展創新高

台灣觀光協會會長葉菊蘭（中）表示，今年旅展共吸引68國參展，是歷年來最多。（記者蕭玗欣攝）

2017-09-18 15:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣旅遊界最大盛會「ITF台北國際旅展」將於10月27日登場，今年因中國首度缺席受到外界關注，不過ITF籌委會主委蘇成田表示，由於台灣人出國旅遊實力強，消費力驚人，今年旅展攤位一位難求，吸引68個國家前來參展，創下歷年來新高，其中像是巴林和波士尼亞都是首次參加，展區總計1650個攤位，比去年增加約200個攤位數，可望創造超過30億元的消費產值。

2017ITF台北國際旅展今年將在10月27日到10月30日於台北世貿中心登場，今年主題特別訂為「來遊台灣，趣看世界」，意思是要兼顧Inbound和Outbound市場。主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，以往旅展都是以出國為主，但台灣有美食、熱情還有人文特色及創意商品可以販賣，藉由國外政府或業者來台參展同時也能讓世界認識台灣，吸引外客到台灣來玩。

葉菊蘭說，今年共有68國參展，其中巴林和波士尼亞是首次參加，巴拉圭自2006年後是第二次參展，索羅門是自2008年首度參展，智利和埃及則是自2013年後再度回鍋。攤位部分，日本以141個攤位居各國之冠，其次則是美國30個、韓國20個；國內旅遊社則是雄獅旅遊40個攤位最多，其次為康福旅行社24個、五福旅行社16個；政府單位以宜蘭縣42個最大，台中因明年花博活動也有16個攤位。

葉菊蘭表示，台灣人喜歡出國，而且消費產值高，台北旅展也因此成為各國爭相設攤的展覽，每年攤位數都供不應求，若不含中國廠商，攤位需求都超過2000個，供不應求，明年展區移師到南港展覽館，發揮空間更大，參展國家數盼能衝到100國，估約有2400個攤位可供使用。

蘇成田說，這次參展的68個國家數已經創下歷年來新高，今年目標吸引逾36萬人次入場，展覽消費及周邊消費產值估超過30億元。由於今年中國確定不出席台北國際旅展，估約空出350個攤位數，蘇成田表示，都已提供給需求量增加的旅行社、飯店及政府單位。