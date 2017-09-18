長庚隔空開刀風波 他說：還欠病人一個道歉！

林口長庚醫院風波一波未平一波又起，該院一名產科醫師被爆涉及造假開刀紀錄。經院方證實後，該醫師確實在近2年發生4次隔空開刀、看診、查房的紀錄。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2017-09-18 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕林口長庚醫院風波一波未平一波又起，該院一名產科醫師被爆涉及造假開刀紀錄。經院方證實後，該醫師確實在近2年發生4次隔空開刀、看診、查房的紀錄。對此台大醫學院教授王明鉅在臉書發文指，「要開的不只是醫院內部的醫審會，還要加上對病人的道歉說明會。」

昨（17日）台大醫學院教授王明鉅對於林口長庚醫院的醫師「隔空開刀」一事在臉書發文指「要開的不只是醫院內部的醫審會，還要加上對病人的道歉說明會。」，王明鉅更舉出自己以往的調解案利，他表示過去有位女病人在手術成功後，卻要求醫院賠償。其原因是除主治醫師本人動手術之外，在未經告知之下，也找來學生一起動刀。

他依此為例，針對長庚醫院的醫師「隔空開刀」一事反問，這位醫師明明人在國外，在所有相關病例的記錄仍記錄著他是動刀醫師。他表示，若醫師沒有明確向病人告知開刀醫師是他的話，豈不是違背了病人的信託？最後他指「全國最大的醫學中心，該不該向這位病人說一聲『對不起』呢?」