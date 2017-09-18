安寧療護不限癌末 屏基安寧市集今登場

屏基安寧市集今登場。（記者邱芷柔攝）

2017-09-18 13:14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東基督教醫院社工室主任葉秀芳指出，過去在病房跟家屬提出安寧療護的醫療建議時，民眾往往有「住進安寧病房就是放棄所有治療」的誤解，經過多年宣導推廣，現在民眾多能接受當疾病已經不可治癒時，延長瀕死過程的無效醫療只是徒增病人的痛苦，原本以癌症末期病人為主要照護對象的安寧療護理念，近幾年也逐漸被運用在其他疾病末期病人身上。

屏基指出，院內家庭醫學科主治醫師陳彥廷近期就照護了2個非癌末期病人，1位是高齡87歲的老太太因腎臟疾病末期，面臨是否洗腎的抉擇，病人與家屬多方考量後決定不洗腎，接受安寧居家照顧，另一位則是失智症末期患者，因為吞嚥及活動功能逐漸喪失導致營養不良，陳醫師運用疼痛控制與症狀處理的方法與技術，減輕病患疼痛與不適，讓病患在生命末期擁有生活品質與尊嚴。

陳彥廷也表示，呼籲民眾可以趁健康時簽下「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」選擇安寧療護做為生命末期的醫療方式，決定不施行心肺復甦術、不施行維生醫療，讓自己在生命的最後一段路程，得到有尊嚴的照護。

屏基從今天開始至22日啟動「安寧傳愛週」，每天上午在屏基門診大廳舉辦安寧市集義賣，所得將挹注安寧療護基金，安寧市集義賣品有屛基身心內科日間照護學員親手做的手工布包、手工藝品、髮飾作品，以及志工製作的蛋黃酥、蛋捲、桔醬、手作Q餅、原住民手工藝品等，屏基也邀請民眾在市集透過臉書打卡分享，讓更多人關注安寧療護，踴躍響應預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書簽署，預先為自己生命末期的醫療選擇做決定。