出席孝親感恩活動憶亡母 副市長險淚崩

2017-09-17 20:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長李四川今天出席崇德文教基金會舉辦的孝親感恩活動，提到當年離家北上，只有母親生病住院時，才有時間相伴，當旁人稱讚有個好兒子做到副縣長（前台北縣副縣長），母親沒有喜悅，反而說「兒子，才情嘛無效，一年看無4、5次」；李四川透露，不久後母親往生，他也沒能陪在身邊，感嘆不已。

李四川是屏東縣小琉球人，他說，民國70年到台北工作後，回小琉球的機會非常少。民國98年，媽媽生病，接到台北住院開刀，「那一個月，是從70年我上台北工作以來，跟她日夜相處最多的機會」。

他回憶，有位親戚對病床上的媽媽說「你很不得了，有一個兒子做到副縣長（李四川時任台北縣副縣長）」，媽媽沒有喜悅，只回了一句話說「兒子，才情嘛無效，一年看無4、5次」（意指有社會成就，但都在外面打拚，一年回家不過4、5次），李四川說，那天晚上他掉了淚。

李四川會後透露，當時在台上無法再多說，怕自己落淚，原來，李媽媽當天出院，精神很好，安排由弟弟陪著坐高鐵回家，「還約好下週回去看她」，沒想到當晚就往生了。李四川忍住情緒說，「人生不能重來」。

工務出身的李四川常說「做工程的人，是把城市變大，唯獨愛、文化，才能讓城市變偉大」，致詞時他問，有沒有人可以讓另外一個人變大、又變偉大？他想一想，只有父母，把小孩從小養大，又把他教育，讓他變成社會有用、偉大的人。

他感概說，父母在的時候，我們一直認為回去是要看他們，其實不是，「父母要的是我們回去讓他們看，看你有沒有快樂、有沒有健康」，這種無怨無悔的愛，是子女無法體會的；李四川的一席話，台下有人聽了頻拭淚。