自強號撞小客車事故 南靖=後壁雙線恢復通車

2017-09-17 10:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵101次自強號列車今天上午7點，行經南靖=後壁間與一部轎車發生擦撞，轎車駕駛當場死亡。台鐵表示，怪手於上午9點35分到現場進行搶修，已在10點22分排除障礙解除封鎖，東、西線恢復雙線正常行車。影響人數仍在統計中。

台鐵表示，101次旅客改由3127次接駁，並請台南站送飲料600份，向旅客致歉；由於被撞轎車彈至西正線，因此派怪手到現場，9點50分起進行南靖=後壁間東西線封鎖斷電搶修，目前搶修完畢，雙線恢復通車。