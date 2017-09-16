連鎖茶飲搞創意 野生哞車現身光復新村

2017-09-16 17:22

〔記者陳建志／台中報導〕茶飲市場競爭激烈，在中部深耕20年的連鎖茶飲，仿效小時候街頭常見的「叭噗車」，斥資百萬打造專屬的胖卡「野生哞車」，讓手搖茶飲隨時可在街頭和大家見面，今天首度現身台中第一處文化景觀霧峰「光復新村」，現場準備200杯免費飲品，民眾只要和胖卡拍照打卡就送飲料，因胖卡模樣可愛吸引許多民眾拍照。

手搖冷飲市場競爭激烈，業者莫不挖空心思吸引消費者上門，2010年小英總統競選新北市長曾使用模樣可愛的胖卡後，不但許多候選人仿效，街頭也常見各式各樣的胖卡車，深耕中部多年的茶飲連鎖店「喫茶小舖」，近日打造茶飲界第一輛專屬胖卡「野生哞車」。

今天上午「野生哞車」首度在霧峰光復新村亮相，並準備200杯新研發的「哞2」飲品和大家分享，民眾只要和胖卡拍照打卡就免費送，吸引許多遊客拍照，一位住在台中大肚的王姓民眾，今天剛好帶著家人走訪光復新村，得知有此活動開心打卡換飲料，笑稱天氣很熱，剛好可喝到免費的飲料，真的很幸運。

連鎖茶飲總監秦千淳說，「叭噗車」在街頭賣「叭噗」是許多人共同的記憶，未來胖卡將在街頭「趴趴走」服務大家，民眾不需再到處找店面。

秦千淳並說，為了支持台灣農業，不但茶飲使用台灣茶葉，檸檬也是屏東九如小農種植，未來將不定期挑選適合地點，舉辦拍照打卡送免費飲品活動，相關訊息將在官方粉絲專業公布。