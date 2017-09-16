世界機器人大賽開打 20多校、300名高中生參加

2017-09-16 16:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕未來是機器人的世界，中科管理局今、明兩日在中科管理局舉辦「世界機器人大賽（FRC）觀摩與培訓」，今天舉行開幕，有20多所中部及北部的高中生參加，還有國中生來觀摩，參賽者約達300多位，要為國家栽培機器人領域的人才。

FRC （First Robotic Competition）是由非營利組織「FIRST」 （For inspiration and recognition of science & technology） 專為14至18歲高中生所設計，用指定零件製作機器人並進行競賽，是被公認為世界頂級的青少年機器人賽事。

中科管理局這兩天所舉辦的「世界機器人大賽」，相關的活動內容，事前經美國FIRST總部多次溝通獲得贊同，而且活動全程仿效美國FRC隊伍競賽活動模式進行。

中科管理局今天舉行開幕，活動有20多所中部及北部的高中生參加，有北一女中、台北美國學校、建國中學、嘉義協同中學、中科實中、台中女中、台中高工、台中家商、忠明高中、清水高中、大里高中等高中職校參加，還有國中生來觀摩，另有獲得美國FRC世界錦標賽第一名的澳洲隊也來參加。

中科管理局長陳銘煌表示，參賽者約達300位，就是要藉著活動，為國家栽培機器人領域的科技人才。

陳銘煌表示，未來將爭取在台灣舉辦區域賽，讓更多的台灣學子可耀上國際。

此外，同管理局將在下月成立「機器人自造者基地」，要提供機器人相關軟硬體設備及開放式創新平台。

台灣智慧自動化與機器人協會秘書長陳文貞表示，根據工研院的市場調查，機器人產值今年可達650億元，到了2020年更可突破千億元，在此情況下，一個產業下可逐步成形，人才是最重要，今天的活動如此多人參加，機器人產業絕對有希望。

陳文貞表示，中科及南科未來4年投入20億元於機器人的自造基地，未來機器人像空氣一樣無所不在，機器人完全融入生活，需要人才，中科未來的機器人自造者基地就是有此功能。