修好修滿！ 北科大EMBA桃園班首度開訓

2017-09-16 15:46

［記者謝武雄／桃園報導］台北科技大學管理學院高階管理碩士班（EMBA）桃園班，今天舉行開訓典禮，39位學員全部出席，這也是北科大附屬桃園農工（北大附工）設立後，北科大在桃園首度開設的EMBA，提供桃園企業菁英另外選擇，市長鄭文燦期勉EMBA為學員的事業或人生，打開一個更專業的窗口。

台北科技大學與桃園農工合併後，便積極開設EMBA，今年教育部核定招生名額為40人，其中有1名學員因為調到外地服務無法參加，因此第一期學員只有39人，EMBA總共要修滿48學分才能畢業，每期修12學分、要兩年時間才能畢業，由於明年教育部核定EMBA桃園班名額只有32名，鄭文燦也允諾，向教育部爭取提高為40名，讓更多學生受惠。

鄭文燦說，桃園市政府和北科大合作，成立「虎頭山物聯網（IoT）創新基地」，作為物聯網產業的實驗場所，未來除北科大可以進駐，包括研發（R&D）或新創公司及大廠等都可進駐，將加深北科大與桃園的結合。

鄭文燦表示，北科大在科技大學排行名列前茅，而北大附工不僅校地大，包括體育、技職及升學等各方面的表現都很亮眼，北科附工棒球隊多次奪得包括黑豹旗全國高中棒球大賽或高中聯賽的獎項，世大運奪得標槍金牌的鄭兆村，就是桃園農工畢業，另桃園市將舉辦「108年全國運動會」，北科附工田徑場將成為備用場地，市府將爭取整修經費補助。