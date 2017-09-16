「師父自己業力引爆」 佛教徒一句話怒嗆妙禪

佛教如來宗創始人妙禪接受信徒集資4000萬購買的2輛名車，引發爭議。（圖取自YouTube）

2017-09-16 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗的創始人妙禪接受信徒集資4000萬購買的2輛名車，引發爭議，民眾Johnson投書媒體，探討妙禪一事，他以佛教徒的角度，一一破解信徒們替師父說的那些話，並指妙禪說能渡化弟子的業力，為何不先消除自己的？Johnson直言，「今天你會被人批評，我看是你自己業力造成的！」

Johnson指出，有信徒說勞斯萊斯小意思，西方極樂世界可是黃金遍地，但「這裡是人間，不是西方極樂世界」，在人間修行不需要什麼金碧輝煌的精舍，只需要一顆清淨的心！Johnson反問，「妙禪你有清淨心嗎？你有降低物慾嗎？這不只是我個人對你的意見，一堆人都這樣想。」

Johnson直呼，「妙禪不過是一個凡人而已，能夠幫弟子消除業力？『神通不敵業力』，妙禪你有聽過這6個字嗎？你說你能渡化弟子的業力，為何不先消除你自己的？今天你會被人批評，我看是你自己業力造成的。」

Johnson最後寫道，「妙禪，我在這裡義正辭嚴地說：『末法時代，邪師說法如恆河沙數』，至於如來宗的信徒們，你們要有明辨是非的能力，那些什麼真佛大佛，大成就明師，讓司儀去念就可以。」