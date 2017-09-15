亮點GG了！清水之森露營區 玩不成「空中飛人」

幸福東南角？清水之森露營區大改造，彰化縣政府原本規劃今年完工、明年啟用開發場址雜草叢生，景象荒蕪。（記者張聰秋攝）

2017-09-15 20:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府規劃「清水之森．幸福東南角」建設案，縣府原規劃今年完工、明年啟用，年底只剩不到3個月，基地迄今仍雜草叢生，甚至原想打造讓民眾在樹冠層探索，體驗吊鋼索當「空中飛人」，最後顧慮樹種和安全性作罷。已有議員擔憂，開發大亮點消失，「幸福東南角」恐變調為「悲情東南角」！

彰化縣議會今天進行小組審查會議，審核城市暨觀光發展處去年度執行算決算成效，議員劉淑芳說，2年前，縣府勾勒「清水之森」建設願景，將花2億元大改造清水岩童軍營區，不但要注入「空中露營」的全新概念，還要引進樹冠鋼索滑行的叢林冒險元素，甚至要在樹林闢建空中平台，讓民眾白天體驗空中吊鋼索、夜晚賞星空，營造放鬆幸福的浪漫氛圍。

劉淑芳說，當時，縣府誇下海口，要把鄰近田尾鄉、二水鄉、田中鎮，都拉近「幸福東南角」領域，如今都過了2年，最近不少民眾問她可以去露營嗎？她答不上來。

縣議員蕭如意說，開發場址閒置太久長滿雜草，原有的露營設備被雜草和落葉覆蓋，風雨棚區鋼筋鐵件生繡，景象淒涼，絲毫感覺不到幸福氛圍。

對此，城觀處長田飛鵬說，全案已完成規劃設計，送交通部觀光局審議中，通過後即可展開發包與動工，2億元建設經費中，約1.6億元將用在工程建設、2000萬元用在行銷預算，其餘規劃設計，案件現在進行式。

會不會因為完工生變而讓建設消失？田飛鵬說不會，他強調，10公頃場址面積，4.9公頃為露營區，5.1公頃為花園住宿區，住宿區需環評，露營區不需要環評，雖然，空中吊鋼索取消，空中平台露營區仍然維持，縣府盡力趕在明年年初動工、年底之前完工。