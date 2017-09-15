世大運25米「組裝式游泳池」 落腳大園高中

2017-09-15 15:50

［記者謝武雄／大園報導］世大運結束，其中耗資1億7千8百萬元，設置在國體大體育館「組裝式游泳池」將交由桃園市政府使用，「組裝式游泳池」分成25米練習用及50米比賽用兩座泳池，桃園市長鄭文燦今天前往大園會勘，決定將廿五米練習用游泳池設置在大園國際高中對面的文高一用地，定名為「大園高中世大運游泳池」，預計明年年4月開工、10月完工。

鄭文燦說，文高一用地交通方便，因此將世大運練習游泳池移置大園高中對面，其長度為25米、寬度15米、深度1.8米，為6水道標準泳池，將適度調整深度，可提供居民與學校教學共同使用，雖然「組裝式游泳池」拆卸及組裝過程，市府不必出錢，但市府明年仍編列4千萬元預算，辦理後續工程，包括天幕、淋浴設施、置物櫃、廁所等附屬設施，也會一併完成游泳池加熱設備，讓游泳池成為溫水游泳池，另請體育局以縮時攝影方式，記錄泳池裝卸過程。

組裝式游泳池以樂高式拼法，將150片高品質預製熱浸鍍鋅鋼材和PVC防水布組成，符合國際競賽標準，由於體積龐大，載運過程需要動用22輛大型貨櫃車。

鄭市長說，市府會利用游泳池移置工程，一併完成文高一用地停車場設置、地坪、植栽、周邊場地整理等，提升大園區的生活品質。