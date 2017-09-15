疑濫用子宮鏡致死胎 長庚認錯、健保署要查

2017-09-15 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，長庚醫院內部近日流傳1封公開信，質疑、控訴院內婦科醫師，疑未依標準流程先驗孕，即進行子宮鏡檢查，造成死胎。對此，長庚醫院證實，接獲此案後，隨即展開調查，並坦承醫師確有疏失，已予以停職停權；健保署則表示，目前正在了解中，預計將聘僱數名醫師，組成調查小組。

《聯合報》報導，這封「長庚醫院可以要我噤聲，但不能要我扭曲良知，更不能要我泯滅天良」爆料信，指出院內濫用子宮鏡檢查的問題，並控訴將之視作牟利的行銷工具，例如門診10名新診病患，即有9人以上安排此檢查，甚至同一病人，可在短期內重複做，個案比比皆是。

報導指出，信中還提到，上月23日，有名同事於院內兒童大樓8K開刀房，疑因經期異常，接受子宮鏡檢查，未料卻無預期產下近600公克、23週大的早產兒，當時尚有生命跡象，但醫師竟要求護理人員不得急救，且不得對外公開，把錯推給該名產婦。但實際上，產婦已在門診治療5、6個月經期異常，醫師不僅未發現與懷孕有關與否，且前後做過兩次子宮鏡檢查，也沒看出子宮內，有名活生生的胎兒。

報導中，長庚表示，一週前即獲報，除展開調查，也啟動跨院際的內部審查，並就林口長庚婦產科所有子宮鏡病例一一審查，目前看來並無異狀；長庚也指出，醫師確有疏失，因聽患者自訴有服避孕藥，導致未依程序在檢查前驗孕，造成死胎，且發現胎兒時，經醫師確認已是死胎，絕非刻意不去搶救；醫師也當場向病人、家屬認錯致歉，並遭停職停權處分，未來得重新受過子宮鏡檢查教育後，才有機會再替患者進行此項檢查。

健保署醫審及藥材組專委王本仁表示，桃市衛生局也收到這封信函，目前正了解當中，未來將聘請兩位以上醫師，組成調查小組，預計下週前往院方抽驗、實審病例，包括近兩、三年內，同一個案進行兩次以上子宮鏡患者，觀察醫師的醫療行為合理與否，以及相較其他醫院，長庚執行子宮鏡比率是否偏高，若數據異常且查證屬實，將依法開罰、追討已支付健保款項。