泰利週末夜襲九州 彭啟明：日本各地恐有大衝擊

泰利颱風目前在台灣北方約500公里，轉彎往東北，往日本九州方向前進。（圖擷取自日本氣象廳）

2017-09-15 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕泰利颱風目前在台灣北方約500公里，轉彎往東北，往日本九州方向前進，日本氣象廳清晨的數據是中心最大風速是每秒50公尺，接近於強烈颱風。氣象專家彭啟明表示，台灣很幸運沒有受到颱風侵襲，未來泰利將走向日本，預計在週六（16日）深夜開始影響九州，台灣在颱風過後有明顯涼意。

彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」上表示，新的預測泰利將偏向關西到日本海，對日本各地陸陸續續可能都會有較大衝擊。台灣則受到颱風過後影響，明顯偏北風，週五（15日）到週末稍微有點涼意，不少地方清晨低溫已經降到26至27度，白天高溫也只到31至33度，和前陣子高溫天氣不大相同，感受有點秋天的感覺。

彭啟明預估，北方高壓開始有發展，未來一兩週都持續有較涼的空氣南下，前緣伴隨著鋒面雲系，不過預測上都比較偏台灣北方，還沒有直接推到台灣的趨勢。另外就是太平洋高壓，下週開始也會逐漸開始建立也往西伸過來，不過台灣比較偏高壓的邊緣，在這樣的趨勢下，也台灣就呈現較為穩定的天氣型態。

另外，杜蘇芮颱風目前在海南島南方海面，快速往越南北部方向前進，對越南將有相當大衝擊。