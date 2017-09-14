「高美濕地」景色享譽國際 竹內結子跨國前來拍廣告

高美濕地名聞遐邇，尤其是夕陽更是美不勝收，吸引日星竹內結子來高美濕地拍廣告。（市府提供）

2017-09-14 16:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中高美濕地被國外網站譽為一生至少必遊一次的絕景，日前再獲日商肯定，特邀日本知名演員竹內結子，跨國前來取景拍攝沐浴乳廣告，讓高美濕地清晨及日落最美的樣貌，搭配豐富的濕地生態，透過鏡頭讓更多人看見。

由市府捐助成立的「財團法人台中市影視發展基金會」，去年7月正式揭牌，與新聞局展開多元協力與合作。

今年5月日本AOI Pro.與百思極有限公司看中台中高美濕地，選定為沐浴乳廣告拍攝場景，邀請日本知名演員竹內結子演出，透過純淨湖面及豐富野生動物呈現大自然的天然樣貌，呼應產品特色。

由於拍攝地點位於高美濕地，新聞局獲知後與影視基金會主動提供所需協助，除協調高美濕地的權管單位申請開放拍攝，並與台灣港務公司台中港務分公司接洽，在劇組於早晨及黃昏等拍攝期間給予相關協助與指導，讓竹內結子及拍攝團隊順利取景外，亦能兼顧安全。

日前此部廣告已順利拍攝完畢並播出，在9月12日日本舉辦的產品發表會上，除邀請竹內結子現身說法外，更在介紹影片中特別將這次商品廣告夢幻拍攝地點「台中高美濕地」呈現給民眾，竹內結子也盛讚景色夢幻。

此外，商品官網內也說明高美濕地是台灣西岸的生態保護區，位在台中市清水區西側，橫跨濕地區的木棧道可讓遊客自由進入，夕陽西下時水面如明鏡，形成美麗畫面，濕地上也棲息各種鳥類、魚類、甲殼類、無脊椎生物等，是相當適合賞鳥與溼地觀察等活動的重要生態保護區。

新聞局感謝日商公司選擇高美濕地拍攝廣告，傳達台中的美麗。

新聞局表示，市府在霧峰區新建首座公辦民營的專業片廠「中台灣影視基地」，規劃包含亞洲少數人工造浪池、深水池等水景拍攝場域，並新建全台最大室內收音攝影棚，預計將於107年中完工。