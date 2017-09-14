西屯路至74號快速道路段 車道更改塞爆惹怨

西屯路到74號快速道路段，市府改左轉車道為兩個線道，造成尖峰塞車，民眾反彈。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-14 16:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯路靠近環中路要上74號快速道路的路口，原本是內線為左轉車道，外側是右轉車道，中間是直行車，有市民發現，大約在1個月前，竟改成左轉車道有兩線道，右轉及直行車道只剩下外側車道一線，造成尖峰時期大塞車，要求如同虹揚橋一樣，採調撥車道方式。

交通局長王義川表示，由於西屯路往市區方向，要到74號快速道路的左轉車輛相當多，因此才決定改為兩線道左轉，以紓解車流；至於是否可用虹揚橋採用調撥車道，因為因為虹揚橋上午出城車輛並非常壅塞，但下午進城車輛相當多，是三比一，因此可採調撥車道方式，但西屯路本身條件不一樣，所以無法實施。

一位陳姓市民指出過去靠近環中路往市區的西屯路、要左右轉上74號道路的路口，左轉可往北屯、潭子、太平，右轉往西屯、南屯、高鐵，該路段的平面道路原本有3線車道，內側是左轉道，中間是直行道，外側是右轉車道，當時即使尖峰時期雖然車輛很多，但並不會塞得很嚴重。

陳姓市民表示，但太約在1個月前，上班時間他走西屯路要往市區，發現走到快到74號快速道路路段，竟然嚴重塞車，原來市府將內側車道、中間車道全部改成左轉車道，直行車只能走右轉車道。

陳姓市民表示，有人不知道便走中間車道，就會被檢舉達人拍照寄給交通局，所以有經驗的人都不敢走中間車道，而發現走錯車道，立即改到外側車道，車輛就打結，加上直行及右轉全部改走右轉車道，造成嚴重塞車，比過去塞了5至10分鐘。

陳姓市民表示，第一次看到有轉彎車比直行車重要的，若是為了因應左轉車輛過多，可如同交通局在朝馬路虹陽橋採用上下班時間調撥車道，而不是叫直行車兩線變一線，24小時禮讓左轉車。

陳姓市民指出，西屯路至74號快速道路路段，等於是24小時這兩個車道的車輛只能左轉，或許上班時間左轉車輛很多，應該以號誌的時間來做調控，而不是直接硬性改變車道，這等於是在開用路人的玩笑，請市府採用調撥車道，尊重直行車輛的權益。