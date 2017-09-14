大家來當市長看麥！台南廳長官邸10月起定期開放

市府投入2500萬元修護的原台南廳長官邸古蹟，目前作台南市長招待所，10月起定期開放參觀。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-14 17:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大號外！目前是台南市長接待外賓處所、今年甫獲「國家卓越建設獎」且修復後尚未對外開放的市定古蹟原台南廳長官邸，配合今年文化資產月活動，原定9月16、17日2天限定開放，市府加碼宣布自10月起，每月最後一週的週六、日開放民眾參觀。

原台南廳長官邸古蹟，目前作台南市長招待所，10月起定期開放參觀。（記者洪瑞琴攝）

文化局長葉澤山表示，原本前市長賴清德就有定期開放想法，代理市長李孟諺今天主持文化資產月宣傳活動後，指示確定10月起每月定期開放，讓更多民眾貼近參觀。

原台南廳長官邸古蹟，仍保留老地磚。（記者洪瑞琴攝）

由於台南廳長官邸去年完成修復以來，僅當作市長接待所，平日大門深鎖，民眾只能從戶外窺探美麗外觀，未來定期開放，民眾可以入內參觀「享像」一下首長級規格待遇，市府也盼望參觀民眾能夠珍惜愛護這棟文化資產。

原台南廳長官邸古蹟，未修護前面貌。（陳信安提供）

李孟諺表示，「沒有到過台南，就不算來過台灣」，台南擁有22處國定古蹟，加上市定古蹟累積達到200處，可說是全國古蹟及文化資產最豐富的城市，今年「台南市文化資產月－台南沓沓仔行」系列活動，以「交通」及「旅行」為主軸，規劃水路、陸路、仙路三大路線，舉行為期1個月的各式走讀活動，透過導覽等方式，讓大家認識、熟悉進而熱愛這個城市。

原台南廳長官邸古蹟，未修護前面貌。（陳信安提供）

嘉南藥理大學觀光休閒系助理教授陳信安表示，由於台南地區在日治時期的行政體制曾經歷台南縣、台南廳、台南州3個階段，其首長官邸分別為台南縣知事官邸、台南廳長官舍、台南州知事官邸，歷史可說幾乎就是日治台南政治史的縮影。

台南市代理市長李孟諺主持今年文化資產月啟動儀式。（記者洪瑞琴攝）

陳信安表示，在1901年至1920年之間，取代知事官邸地位的「台南廳長官舍」，是相當具有代表性的官邸建築，共有6任廳長曾居於此，而這棟官舍興建於1898年至1906年間，原始建築史料已不可考，但現場調查可知是採取「和洋二館」配置方式，洋館是台灣現存最具代表性的明治時期木造洋風建築，外圍繞以迴廊，處處可見木質托架、柱頭、牛腿等古典建築元素雕刻，和館則是日本傳統式樣木造建築，但在1980年代毀於火災，僅剩磚造基礎殘蹟。