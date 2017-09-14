台南國際生技綠能展22日登場 國內外近200家參展

2017台南國際生技綠能展22日至25日在南紡世貿展覽中心舉行，國內外近200家廠商參展。（記者王涵平攝）

2017-09-14 14:22

［記者王涵平／台南報導］2017台南國際生技綠能展，22日至25日在南紡世貿展覽中心舉行，國內外近200家廠商參展，南市經濟發展局長方進呈表示，歡迎民眾也能深入認識台南生技綠能前瞻能量。

經發局今在新營民治市政中心舉行展前記者會，今年計有近200家廠商、450攤位，展現南台灣生技與綠能產業產品重要的展銷平台，盛況可期。

方進呈指出，台南市政府舉辦台南國際生技綠能展已第七屆，今年台南市政府主題館，邀請台南產學單位展示先進技術如六軸精密機械手臂、無人飛機、人型機器人及MR多人混合實境體驗外，也包含市府產業推動及輔導的成果，如優秀新創團隊之創新研發成果、中小企業產業升級結合綠能與資訊之智慧產品，以及發揚台南在地特色的生技食品等。

5大展區包含政府形象區、國際產業專區、創新產學研區、生物科技區、綠色能源區等，國外展區有來自歐美非等8個國家業者參展。

綠色能源展區方面，電動車專區也是該展的重點，國內眾多電動機車品牌參展（Gogoro、e-moving電動機車），以產銷電動巴士為主力的凱勝綠能，今年也展出電動自小客車及電動推高機，戶外舉辦試乘，讓民眾有機會體驗國產電動汽車的實力。

此外，展期首日有南市陽光電城用電大戶暨投資招商說明會，以及金屬中心106年可移轉技術研發成果發表會，開放相關業者報名參加。

經發局表示，市府規劃總價值達百萬元的消費滿額抽獎活動，最大獎包括電動自行車及五星級飯店住宿券等，歡迎各界踴躍進場參觀。