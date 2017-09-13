認識太陽能 學校用這招讓孩子絕對忘不了

風力仿生獸讓學生認識風力動能。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-13 17:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕能源教育玩很大！台中市南屯區惠文國小將能源教育列為學校特色課程，今日特地推出「能源派對」，利用太陽能爆玉米花，還有水動力車、風力仿生獸，讓學生「玩」太陽能、風力及水力等，趣味認識能源。

惠文國小全校學生數近2800人，校方考量若能從小教育學生能源概念，可以培養出不少節能小尖兵，因此把能源教育列入學校特色課程。趁著學校甫開學，學校特地在今日推出「能源派對」，讓學生輕鬆玩出能源概念。

其中學校在「太陽能悶燒鍋」項目中，利用反射光板聚集光能，為讓學生看見光能的運用，校方在「悶燒鍋」的中心點放上爆米花，盼集光成功爆米花，讓學生看見太陽能的威力。

可惜受到泰利颱風影響，今日太陽不太露臉，讓爆米花只微微融化了一點，學生雖然很失望吃不到太陽能爆米花，但還有水動力車、風力仿生獸及手動軌道車、腳踏車發電等遊戲，學生玩風力、水力及動能，還是玩得不亦樂乎。

此外，還有熱門的氫氣車，讓學生從玩氫氣車的過程中，認識氫能源等各式乾淨能源。

校長曾金美指出，學校各班均設有「關燈長」，負責控制班上的節能工作，校方更會舉辦家庭節能競賽，只要今年跟去年同期相比，家庭省水、省電有成，學校就會表揚學生及家庭，盼學生能把學校學到的能源概念，延伸成家庭生活習慣，大家一起節能。