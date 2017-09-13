朴子溪超美路跑 跑進故宮南院

六腳鄉的加油團有濃厚的人情味。（博聯行銷有限公司提供）

2017-09-13 16:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由博聯行銷有限公司、立法委員蔡易餘國會辦公室將在10月29日舉辦「Running Land」玩轉大地－嘉義朴子溪路跑，路程可觀賞嘉義縣朴子溪優美景致，更能跑進具有獨特建築與景觀的故宮南院內，主辦單位表示，路跑即將在9月15日截止報名，歡迎民眾前來觀賞嘉義之美。

嘉義縣是全台最老的城市，朴子市、六腳鄉人口老化嚴重，立委蔡易餘與博聯行銷公司舉辦路跑，主辦單位預估若有6千人參加，可望帶來1200萬元的觀光效益。

蔡易餘說，路跑朴子溪從蒜頭糖廠出發，跑進宏偉的故宮南院，接續沿途阿勃勒樹與農田林立的朴子溪自行車道，自行車吊橋，並與華山基金會合作，募集跑友晶片押金，回饋朴子弱勢長輩，照顧失能、獨居高齡者。

六腳鄉工廠村笑瞇瞇懸絲偶團成員都是阿公阿嬤，平均年齡73歲，他們將化身賽道加油團為跑者加油；蔡易餘說，台灣最美的風景是人，濃厚的鄉間人情味在繁忙的都市生活中難能可見，歡迎民眾來感受。

路跑分為26.5公里「勇腳組」及11公里「風情組」，採網路報名，可上網查詢「Running Land」玩轉大地－嘉義朴子溪路跑瞭解相關資訊。

故宮南院建築壯觀。（記者林宜樟攝）