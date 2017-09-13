長榮、遠東航空 14日航班異動看這裡

2017-09-13 15:37

〔記者陳宜加／台北報導〕因受泰利颱風影響，長榮航空、遠東航空稍早宣布最新航班異動。

長榮航空明（14）日航班異動如下：

9月14日取消松山-羽田BR192、桃園-香港BR891、桃園-澳門BR807、桃園-大阪BR178、桃園-胡志明BR391、桃園-函館BR138、桃園-呼和浩特BR728、桃園-吉隆坡BR227、桃園-雅加達BR237、桃園-新加坡BR225、桃園-浦東BR712、桃園-成田BR198，共12個航班。

因受9月13日部份飛往美國航班取消之影響，故取消9月14日芝加哥-桃園BR55、西雅圖-桃園BR25、溫哥華-桃園BR09、舊金山-桃園BR07、洛杉磯-桃園BR15、休士頓-桃園BR51，共6個航班。

最新航班異動資訊，請多利用長榮航空網站或APP查詢。

遠東航空明（14）日航班異動如下：

遠航國內線：台北─金門FE061/FE065取消、金門─台北 FE062/FE066取消、台北-馬公FE021/FE8825取消、馬公─台北FE022/FE8826取消、台北─馬公FE025提前至12:40起飛、馬公─台北 FE026提前至14:05起飛。

國際線則有松山-合肥航班FE161提前至15:50起飛,回程航班正常。若有最新異動將公佈於遠東航空官網與FB粉絲團。