爭取自來水 竹田拚6成鄉民同意

2017-09-13 14:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣民因為習慣使用地下水，自來水普及率全國最低，近年地方積極爭取，隨著潮州鎮、萬丹鄉陸續順利推展自來水系統，讓自來水普及率僅有1.24％的竹田鄉也計畫跟進，但地方鄉親反應兩極，「錢」跟「水質」成為最大爭論點，竹田鄉公所積極將水質送檢並下鄉說明，力拚年底前達成超過6成的使用意願調查。

竹田西勢村民涂玉堂說，他曾到醫院處理結石問題，進而注意到家中飲用水，早期村民普遍使用地下水，他就把自家田裡、家裡共5口井的水送驗，發現水中石灰質相當高，現在村民雖然仍抽用地下水，但一般民生用水，多是到加水站購買經過處理的水，他認為，自來水是先進國家的指標，把錢花在對健康有益的民生用水上，是應該要做的事。

美崙村民呂藍星表示，雖然竹田有豐沛的地下水，但現在飲用水都必須加裝濾水器或載水來用，自來水裝設對竹田來說是一件很棒的事，儘管自來水公司仍是抽用地下水，但水公司會做淨化處理，讓鄉親用水更有保障。

但也有地方鄉親認為，竹田地下水質優良，不需要自來水，況且，自來水還會停水，竹田的地下水卻可以終年不斷，另外自來水要徵收管路及水費，並有添加氯的疑慮，希望公所審慎評估。

竹田鄉長傅民雄說，水是生活基本要件，竹田鄉東邊有東港溪、西邊有隘寮溪、中間有龍頸溪，早年水量充足、水質良好，但近年農田、養殖、工業等污染，地下水源與水質不如以往，民眾逐漸意識到自來水的重要性。

傅民雄說，11年前竹田鄉公所曾經做過裝設自來水意願調查，當時意願不到兩成，近年公所陸續接獲鄉親反映，公所已將鄉內地下水送驗，並規劃下鄉說明自來水加氯含量符合飲用水標準、水質管控、設備設施等資訊，希望能有超過6成意願，儘早讓自來水系統進到竹田。