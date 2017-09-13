泰利北走 太魯閣防豪雨封閉步道

太魯閣國家公園管理處與保安警察第七總隊第九大隊考量山區恐有崩塌落石風險，陸續派員至各步道拉起封鎖線。（警方提供）

2017-09-13 13:45

［記者王峻祺／花蓮報導］中央氣象局持續發布中颱泰利海上颱風警報，雖一路北偏、轉往日本方向移動，但台灣北部、東北部及山區仍須嚴防豪雨，太魯閣國家公園管理處與保安警察第七總隊第九大隊考量山區恐有崩塌落石風險，陸續派員至各步道拉起封鎖線，並勸阻遊客近日切勿入山遊憩。

保七總隊第九大隊警務員曾紹威說，12日起陸續聯絡所有申請入山隊伍，此次颱風期間總計169隊、568人申請入園登山，經電話、簡訊聯繫及勸導，已成功勸阻110隊、402人取消行程。

太管處指出，原在山區內的隊伍，也有55隊、166人陸續下山返家，目前僅剩3隊、16人因為南湖大山行程距離較遠，還在下山途中，另1隊、5人則在奇萊主北線的成功山屋就地避難，今日將與警方持續掌握下撤進度。

太管處表示，中央氣象局預報泰利颱風一路北偏，雖未發布陸警，但為防範山區大雨導致土石崩落，昨日公告禁止入園後，已陸續派員封閉各步道入口，暫時勸阻遊客切勿上山。

新城警分局合歡派出所警員也至合歡山區各登山步道向遊客實施宣導及勸離，禁止任何打算在山區露營的登山客入山，並下撤準備進入山區踏青遊客；警方提醒民眾颱風所帶來的後續強降雨，恐會造成山區土石鬆軟、路樹與設施傾倒，若遇緊急狀況可撥打合歡派出所電話0425-991114尋求協助。