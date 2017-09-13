台北這碗牛肉麵要價1萬！外媒封「全球最貴」

牛爸爸牛肉麵的「元首牛肉麵」1碗要價1萬，吸引外媒注意。（圖片取自牛爸爸牛肉麵官網）

2017-09-13 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕牛肉麵不但是台灣民眾不可或缺的日常飲食之一，也是外國民眾來台旅遊必吃美食。但在台北，有一間要價1碗1萬元的頂級牛肉麵，被外媒封為「全球最貴」。

位於台北市內湖區的「牛爸爸牛肉麵」，一共只販售8種口味的牛肉麵，其中，「元首牛肉麵」要價1萬元，即使是最便宜的「牛爸爸牛肉麵」也要500元。

第二代老闆王尹奇接受《CNN》採訪時表示，「即使是我們最便宜的牛肉麵，仍有人覺得這價格是天文數字，但我們在製作牛肉麵上與他人有所不同。」

王尹奇談到，牛爸爸創始於1990年，起初生意並不好，父親的合夥人甚至在11天後就選擇退出，但在求新求變的努力下，打下了現在的成績，且至今沒有擴充店面，店內只能容納18至20人，王尹奇強調，較少的客人，才能讓他們專注在每碗麵上。

王尹奇還提到，自己的父親是牛肉麵的死忠粉絲，即使家中在賣牛肉麵，出外用餐時仍會點牛肉麵來吃，甚至去以小籠包聞名的鼎泰豐，也不忘點牛肉麵。至於如此驚人的價格，王尹奇說，其實有長達14年的時間都沒有訂價，直到詢問客人的意見後，才在2007對「元首牛肉麵」訂出官方售價。