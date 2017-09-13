最新大學就業力排名 台大跌出百名外

「英國高等教育調查公司」（QS）公布2018大學畢業生就業力排行榜，台大從去年的61名摔出百名之外。（資料照，記者林曉雲攝）

2017-09-13 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國《泰晤士高等教育》期刊日前公布最新2018世界大學排名，台灣大學排名下跌至198名，為14年以來的新低，今另一家調查公司「英國高等教育調查公司」（QS）公布2018大學畢業生就業力排行榜，台大從去年的61名摔出百名之外。

英國高等教育調查公司今天公布2018大學畢業生就業力排行榜，在495所上榜的學校中，美國史丹佛大學蟬聯第一，之後排名依序為加州大學洛杉磯分校、哈佛大學、澳洲雪梨大學、麻省理工學院、英國劍橋大學、澳洲墨爾本大學、英國牛津大學、加州大學柏克萊分校，以及北京清華大學。

台灣則有台大、成功大學、交通大學、台灣科技大學、中山大學、中央大學，以及清華大學等7所大學上榜，但許多上榜學校排名都較去年退步，台大去年排名61名，但今年跌出百名外，排名在101至110名，成大從去年的101至110名，下滑到161至170名，交大去年排151至160名，今年也滑落到161至170名。

中山大學從去年的151至160名，大幅下滑至251至300區間，清大也從201至250區間，跌至301至500區間；台科大與中央大學則是新上榜的台灣學校，分別名列171至180名與301至500區間。

2018大學畢業生就業力排行榜，採用5項指標，分別為校友成就、雇主與學生聯繫、雇主聲譽、畢業生就業率，以及與雇主的合作關係。