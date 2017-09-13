泰利颱風來襲！今天國內外航班異動看這裡

泰利來襲，影響國內多個航空航班。（資料照，華航提供）

2017-09-13 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕泰利颱風將掃過台灣北部、東北部，包括長榮、立榮、中華、國泰、遠東、AirAsia等航空公司陸續宣布，國內外航線多個航班已取消，今天（13日）中午12點後松山出發航班將全數取消，晚間9點後桃園機場的華航班機也都將停止起降，民眾安排搭機需事前查詢航班動態。

長榮、立榮部分，今天桃園-沖繩的BR112、BR113已取消。國內線松山出發航班今天中午12點後將全數取消；松山往返台東、花蓮航班則是全日取消；台中往返馬祖南竿航班同樣全日取消。

華航、華信部分，今晚9點以後桃園機場的華航班機都將停止起降。另外CI-120、CI-121桃園-沖繩來回航班取消，CI-124、CI-125桃園-石垣島來回航班則有改時。華信國內線方面，高雄飛花蓮、台北飛台東下午2點後取消，高雄飛馬公下午3點後取消，台北飛金門下午4點後取消，馬公飛台北下午6點後取消。華信國際線，台中飛沖繩AE282/283延後26小時起飛。

遠東航空國內線部分，松山機場下午3點後出發的航班取消，包括台北-馬公FE025/FE027；馬公-台北FE026/FE028/FE8826；台北-金門FE071；金門-台北FE072等；台中及高雄出發則為正常。國際線方面，桃園-峴港航班FE301提前3小時至下午3點起飛，峴港-桃園航班FE302延後至9月14日上午7點起飛。

國泰航空部分，香港-台北CX470/402/464/468/4085航班取消。AirAsia的馬尼拉-台北Z2 128航班取消。虎航桃園-那霸IT-230∕231航班取消。