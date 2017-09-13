糗！ Apple發表會 Face ID第一次示範就失敗

2017-09-13 05:32

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了解決iPhone X沒有指紋辨識器的問題，蘋果（Apple）選擇採用了名為「Face ID」的人臉辨識技術，並強調在便利性和安全性上都不會輸給Touch ID。然而不幸的是，在蘋果發表會現場蘋果軟體工程高階副總裁Craig Federighi親自上場示範Face ID時，卻當著數百萬名直播觀眾的面前「解鎖失敗」。

在今天的發表會中，蘋果高級副總裁Philip Schiller介紹完iPhone X的Face ID解鎖功能後，邀請Craig Federighi上台親自展示這項新技術。當Craig Federighi拿起手機解釋「這是iPhone X，解鎖相當簡單，只要看著它...」，卻發現iPhone X非常「不給面子，居然沒有任何反應，接著他手動關閉螢幕，再次嘗試Face ID解鎖時，iPhone X就出現了「請輸入密碼」的密碼解鎖介面，第一次當著全球觀眾的面展示Face ID功能就失敗，簡直糗翻了。

儘管Craig Federighi依舊沉穩地展示其他功能，最後也成功啟用了Face ID功能，但已經在網路上引起不小的討論。對於這次的Face ID功能展示失敗，當時在手機畫面上的文字或許可以提供一些線索，也就是「Your passcode is required to enable Face ID」這段文字。

Reddit的網友在討論中指出，這個不太像是Face ID的功能異常，反而更像是有人在重新啟動這台iPhone X之後，忘了要在第一次開啟螢幕時輸入密碼，才能夠藉此啟動Face ID功能。所幸這個小小的插曲並沒有讓Face ID的功能失色，在Craig Federighi後續完成多次Face ID手機解鎖，台下觀眾報以熱烈掌聲。