第19號颱風杜蘇芮晚間生成 對台暫無影響

日本氣象廳指出，第19號颱風杜蘇芮已於今晚（12日）生成，朝中國廣東方向前進。（翻攝自日本氣象廳）

2017-09-12 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳指出，第19號颱風杜蘇芮已於今晚（12日）生成，朝中國廣東方向前進。

綜合媒體報導，第19號颱風杜蘇芮（Doksuri，南韓命名，意指猛禽）於今晚9點30分生成，中心位置在北緯14.7度、東經119度的南海海面上，以每小時30公里速度朝西方前進。

中央氣象局指出，輕颱杜蘇芮短時間內對台灣的天氣沒有影響，氣象局將持續關注其動態。