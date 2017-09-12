阿聯酋、國泰祭優惠 出國機票萬元有找

2017-09-12 13:59

〔記者陳宜加／台北報導〕阿聯酋航空喜迎第100架A380客機正式投入營運，推出年度最佳優惠，只要9111元就能造訪歐洲；國泰、港龍航空也推出官網獨享「心動價」，台北─名古屋來回只要7300元起。

阿聯酋航空指出，阿聯酋即將迎接第100架全世界最大的雙層客機A380，為全球最大的A380機隊再添新成員，同時也邁入以A380營運飛航服務的第9年。為了慶祝這項新里程，特別推出期間限定優惠機票。

優惠機票購買期間自即日起至2017年9月21日止，出發日期自2017年10月8日起至2018年3月29日止（2018年2月12日至2018年2月18日農曆春節期間不適用）。

機票優惠適用於全球航點。商務艙的旅客可以5萬4999元（未稅）起的價格探索歐洲，或以7萬4777元（未稅）起、7萬9555元（未稅）起、15萬1999元（未稅）起優惠價格，分別飛往中東、非洲、南美洲等地。

經濟艙則自9111元（未稅）起價格造訪歐洲，而非洲、中東、南美等地的價格，則分別自9555元（未稅）起、1萬5333元（未稅）起、5萬1333元（未稅）起。

欲瞭解更多年度最優惠票價相關資訊、管理現有預訂、或登機前注意事項，請至阿聯酋航空網站www.emirates.com/tw查詢，亦可洽詢各大旅行社。

而國泰航空、國泰港龍航空於9月5日起至9月28日，推出官網獨享每週3天「心動價」限時機票優惠。購票日為每週二至週四，每週二凌晨零時公佈當週心動航點的驚喜票價，活動期間同時預訂飯店，節省更多。

第二週的官網獨享「心動價」活動於12日準時開賣，訂購至14日止。須於2017年9月16日至2018年1月31日間出發，各航點詳細細則請依國泰航空官網為主。

優惠航點有台北─名古屋來回經濟客艙7300元起、台灣─北京來回經濟客艙5900元起、台灣─洛杉磯來回經濟客艙1萬2900元起、台灣─倫敦來回經濟客艙1萬6300元起、台灣─米蘭來回經濟客艙2萬4900元起。

國泰航空指出，除了超值的機票價格，優惠期間完成活動登錄再享額外好禮，包括訂購台灣出發至洛杉磯、倫敦、米蘭來回機票，就有機會免費體驗香港機場商務貴賓室；訂購本週「心動價」台北出發至名古屋來回機票，享iVideo日本WiFi上網分享器免費3日。

相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空/國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw。