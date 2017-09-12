中颱泰利路徑持續北修 預計14時30分發海警

根據氣象局的預測，泰利颱風中心直接登陸台灣的機會降低。（中央氣象局）

2017-09-12 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風泰利颱風路徑持續北修，中心直接登陸台灣的機會降低，但暴風圈仍會對北台灣構成威脅，氣象局預計上午14點30分發布海上颱風警報。

今年第18號颱風泰利持續朝台灣逼近，今早8點的中心位置在北緯21.2度，東經130.7度，也就是在鵝鑾鼻東方約1200公里之海面上，以每小時29公里速度，向西北西進行，泰利颱風中心氣壓970百帕，七級風半徑180公里，十級風半徑50公里，強度仍有發展空間，氣象局預測將以中度颱風上限的強度通過台灣。

中央氣象局預報員張承傳表示，由於太平洋高壓減弱速度較預期快，泰利颱風路徑持續向北修正，中心直接登陸台灣或是從基隆到彭佳嶼之間海域通過成為「西北颱」的機率降低，但暴風圈仍會影響北台灣，氣象局原本預計上午11點30分發布海上颱風警報，但由於颱風路徑北修，可能延至今天下午2點30分發布海警。

中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書表示，泰利的雲系略呈南北延伸的狹長形，目前比較清晰的環流中心偏在北側，對流區會再調整，所以路徑仍可能還有修正空間，而目前位於菲律賓的熱帶性低氣壓也發展跡象，不過與泰利距離遠，相互影響的程度有限。

受颱風外圍下沉氣流影響，今天上午各地多為晴到多雲天氣，高溫可達36度，隨著颱風逐漸接近，迎風面的北部及東北部地區下午將轉為有陣雨的天氣型態，中部以北、東半部、恆春半島、各離島海面風浪增大，且有長浪出現，民眾從事水上活動請注意安全。