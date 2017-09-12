可怕西北颱？泰利中心不登陸 將掃東北部

氣象局最新預報指出，泰利颱風中心將不會登陸台灣，可能成為西北颱。（圖擷取自中央氣象局）

2017-09-12 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「泰利」來襲，氣象局預報將泰利路徑北修，從最初預估台東登陸一路往北修正，今天（12日）最新一報已修正為不登陸，中心將掠過東北部近海，日本氣象廳和美軍聯合颱風警報中心也做出同樣預測。氣象專家吳德榮表示，若泰利不登陸將變成西北颱，但是預測路徑還在調整，所以再觀察，不必過於擔憂。

氣象局最新預報指出，泰利目前為中度颱風，今天凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東方1200公里海面上，以每小時29公里速度，持續朝西北西進行。氣象專家李富城表示，泰利將從台灣近海通過，成為西北颱，北部雨勢將偏多。

吳德榮也在「三立準氣象 老大洩天機」專欄中表示，今凌晨2點已修正至北海岸，符合傳統上「西北颱」的定義，颱風中心將由彭佳嶼、基隆之間通過，由於預測路徑還在調整，不排除又可能不是「西北颱」，所以再觀察不必過於擔憂。

他也強調，泰利目前顯示的確定性路徑，其威脅程度已比先前預報從花東登陸減小許多，不過對北台灣的威脅仍存在。路徑潛勢預測圖也顯示，颱風路徑繼續往外、往北調整的機率是存在的，只要離陸地越遠、威脅則越小，持續觀察泰利的影響就可望越明朗，要繼續注意最新資料的變化。

根據氣象局資料，若成為西北颱台灣北部及西部地區將吹西北風，受地形影響北部及中部雨勢特別大；且風向幾乎與海岸線垂直，因此積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌，此種路徑的颱風災情最為嚴重。